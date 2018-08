Niente classe "pollaio", nè trasferimenti obbligati: a Colle Salario concessa un'altra prima media

Niente classe "pollaio", nè trasferimenti obbligati: alla scuola San Giusto di Colle Salario è stata concessa la seconda classe di prima media fortemente voluta dalle famiglie e dal Municipio.

"Tutti gli alunni iscritti potranno essere accolti" - si legge sul sito dell'IC Carlo Levi che ha dato la notizia della decisione dell'Ufficio Regionale Scolastico, negli ultimi giorni pressato dalle richieste del territorio.

Sospiro di sollievo per i genitori e per quei ragazzi che si erano visti respingere l'iscrizione: trentasette, di cui tre di alunni con disabilità, le domande arrivate alla San Giusto che, con una sola classe prima media attivata, aveva stilato una graduatoria di trenta. Sette dunque i ragazzi costretti a trovare altra soluzione nel bel mezzo di agosto.

La scuola San Giusto: eccellenza in periferia

Da li la protesta della scuola, delle famiglie, dei sindacati e del Municipio III tutti volenterosi di preservare uno dei pochi presidi sociali e culturali di quella periferia: una scuola innovativa ed eccellente con il progetto DATA (Didattica in Aule Tematiche di Apprendimento) a rappresentare un vero e proprio vanto per tutti.

La protesta di scuola e genitori

Così dopo lettere, riunioni e rimostranze la San Giusto ha ottenuto la sua seconda classe prima media scongiurando il pericolo di una classe oltremodo affollata e dunque didatticamente frenata, oltre che la migrazione obbligata degli alunni in sovrannumero altrove. A chilometri di distanza dal proprio quartiere.

"Si ringraziano tutte le componenti dell’istituto (genitori, docenti, RSU d’istituto e ATA) nonché l’organizzazione sindacale territoriale FLC-CGIL che, a vario titolo, si sono impegnate per raggiungere questo risultato. Un plauso all’assessore alla scuola del III Municipio di Roma, dott.ssa Claudia Pratelli, che ha preso a cuore la situazione e si è prodigata per risolverla" - ha scritto Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico, Marco D’Agostini.

Il Municipio III: "Grande risultato per il teritorio"

Soddisfazione per quanto ottenuto anche da Piazza Sempione. "Questo è un grande risultato per la scuola, il territorio e i ragazzi. Una classe prima media in più - ha sottolineato l'assessora alla Scuola del Municipio III, Claudia Pratelli - garantirà continuità all'operato della scuola che rappresenta per Colle Salario un valido presidio sociale e culturale, oltre che esempio di innovazione. Il territorio, grazie allo sforzo congiunto di istituzioni e famiglie, non viene così privato di una ricchezza che va oltre le aule perchè facilitatore di legami e connessioni".