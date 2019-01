Il villino confiscato di Fidene a servizio del quartiere: diventerà casa per disabili e associazioni

Circa 200 metri quadri, una grande terrazza che affaccia sui tetti di Fidene, un cortile esterno con tanto di giardini pensili ideali per essere trasformati in orti, box su piano strada e un futuro da dedicare a progetti sociali: il villino di via Vernio 20, confiscato ad un malavitoso e stimato 525mila euro, è stato consegnato dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Roma Capitale.

Il villino confiscato di Fidene per progetti sociali

Un bene espressamente richiesto già a novembre scorso dal Municipio III all'Agenzia Nazionale per i Beni confiscati e sequestrati: nell'idea di Piazza Sempione infatti il villino di Fidene dovrà diventare tetto per il progetto "Dopo di Noi", quello che coinvolge persone con disabilità prive di sostegno famigliare. Oggi la consegna, bisognerà poi attendere ristrutturazione e bando per l'assegnazione per far sorgere nel cuore di Fidene il virtuoso progetto sociale.

Il ministro Matteo Salvini a Fidene

"Mi auguro che questo bene inutilizzato e confiscato ad un criminale nei prossimi mesi, grazie alla collaborazione tra Ministero, Comune e Municipio III, possa essere assegnato ad una cooperativa per il progetto 'Dopo di Noi'. Qui - ha detto il Ministro Salvini - al posto di un delinquente, oggi in carcere per usura, arriveranno cinque ragazzi disabili che potranno così vivere una vita tranquilla e normale con spazi aperti anche ai giovani del quartiere".

A Fidene una casa per ragazzi disabili e associazioni

Già perchè nell'idea del Roma Montesacro la parte dei box "sarà destinata ad associazioni e ragazzi del territorio affinchè si svolgano attività integrate" - ha specificato a RomaToday l'assessora al Sociale del Municipio III, Maria Romano.

E con l'arrivo di Salvini a Fidene, con il Ministro alle prese con qualche selfie, una rosa regalata e una contestatrice, non mancano le polemiche: "Il Ministro Salvini, che non perde l'occasione per portare avanti la sua campagna elettorale permanente sulla pelle degli ultimi, oggi arriva in Terzo Municipio, a Fidene, per riconsegnare alla cittadinanza un immobile confiscato alle mafie. Un'azione nobile, peccato che della riconsegna dell'immobile la Giunta Caudo, che governa il territorio, si sia fatta carico fin da novembre scorso in un processo che ha visto il Ministro Salvini completamente assente" - hanno scritto in una nota i capigruppo della maggioranza di centrosinistra a Piazza Sempione Matteo Zocchi, Christian Giorgio, Cesare Lucidi e Angela Silvestrini.

Più diplomatico il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, volenteroso di dare concretezza in tempi brevi alle intenzioni della sua Giunta sul villino di Fidene: "Speriamo che la visita odierna del Ministro sia di aiuto per il trasferimento definitivo del bene al Municipio in modo da poter dare avvio al progetto 'Dopo di noi' per accogliere persone disabili e offrire loro una sistemazione abitativa stabile e una vita dignitosa".