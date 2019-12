Regali di Natale gratis al centro commerciale: ruba in tre negozi, preso dai carabinieri

In pochi minuti è entrato in tre store e ha prelevato furtivamente la merce dagli scaffali per poi allontanarsi rapidamente. Un 28enne cittadino georgiano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro con l’accusa di furto aggravato.

Ieri pomeriggio, all’interno del centro commerciale di via Alberto Lionello, l’uomo è entrato in sequenza in un negozio di abbigliamento sportivo, in un negozio di elettronica e in un negozio di giocattoli, asportando diversa merce, privandola dei dispositivi antitaccheggio.

I suoi movimenti sospetti hanno però attirato l’attenzione del personale di vigilanza che ha allertato i Carabinieri. Il ladro è stato bloccato mentre si trovava ancora all’interno del centro commerciale e la refurtiva, del valore di diverse centinaia di euro, è stata tutta recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi derubati.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.