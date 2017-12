Luci a intermittenza a Porta di Roma: le infiltrazioni mandano in tilt i lampioni

Appena illuminata dopo diciassette lunghissimi mesi di oscurità totale e già ripiombata nel buio pesto. Triste destino per via Carmelo Bene, arteria principale del quartiere Porta di Roma: l'intera zona del Municipio III che, vittima di contenziosi tra Comune e costruttori e ostaggio delle morosità, è rimasta nelle tenebre per oltre un anno e mezzo.

Le infiltrazioni spengono Porta di Roma

Nei giorni scorsi, dopo il collaudo degli impianti e l'accordo tra gli attori coinvolti, la presa in consegna da parte di Acea degli impianti di illuminazione con i primi segnali di ritorno alla normalità.

Lampioni accesi in tutte le vie, strade illuminate, attraversamenti pedonali finalmente visibili e residenti ben felici di riporre le torce elettriche nel cassetto e di lasciarsi alle spalle un calvario durato anni.

Acea a lavoro su via Carmelo Bene

Ma su via Carmelo Bene bisognerà ancora lavorare. Dopo le segnalazioni di cittadini e Municipio Acea è intervenuta nella strada ripiombata nel buio ed ha constatato la presenza di gravi infiltrazioni di acqua che hanno danneggiato il sistema di accensione.

"Nelle more di un intervento risolutivo ed urgente, i lampioni presenti in quella porzione di strada rimarranno sempre accesi" - ha fatto sapere l'assessora ai Lavori Pubblici del Municipio III, Annalisa Contini.

Incontro pubblico sull'illuminazione

E per saperne si più sul fronte illuminazione, con i quartieri del Municipio III accesi ad intermittenza, Piazza Sempione ha organizzato un incontro pubblico "per condividere con la cittadinanza le problematiche affrontate, le prospettive per il futuro dell'illuminazione pubblica e le soluzioni che la città si appresta ad applicare". L'appuntamento è per oggi, giovedì 14 dicembre, alle ore 18 in via Fracchia.