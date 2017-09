Inizia la scuola, Nuovo Salario nel caos: "24 minuti per fare 100 metri"

Le scuole che affacciano sulla piazza, intorno il caos più totale. La prima campanella ha gettato Piazza Minucciano, cuore del Nuovo Salario, nello scompiglio: tra trambusto e confusione.

Ingorgo a Piazza Minucciano

Auto parcheggiate in doppia fila, in curva, sulle strisce pedonali e davanti ai cassonetti. Praticamente ovunque oltre gli stalli. Sosta selvaggia che di conseguenza ha bloccato gli autobus con i conducenti alle prese con manovre complesse e soste regolari impossibili.

Piazza Minucciano nel caos

Così gli attraversamenti sono diventati selvaggi, i clacson assordanti e il tragitto casa-lavoro un vero e proprio calvario per tanti. Piazza Minucciano per buona parte della mattinata ha ricordato la Meskel Square, di Addis Abeba: quella dell'incrocio più caotico del mondo che però, a ben vedere, forse scorre più regolare del traffico impazzito del Nuovo Salario.

Inizia la scuola a Piazza Minucciano "24 minuti per fare 100 metri"

Un congestionamento prevedibile, accade così ogni anno. Dei vigili però nemmeno l'ombra: pochi quelli a disposizione per arginare quel caos ingovernabile. "Ore 8.32. Roma Municipio III, Nuovo Salario: decine di macchine in doppia fila, tre autobus incolonnati, clacson ininterrotti nelle orecchie...24 minuti per fare 100 metri" - scrive l'ex consigliera del centrodestra Jessica De Napoli.

Effetto "primo giorno di scuola"

Effetto primo giorno di scuola, quello in cui mamma e papà con più calma accompagnano i bambini sin dentro il cortile, attendendo il loro ingresso in aula. Così le auto rimangono in seconda e terza fila, posteggiate dove capita con Piazza Minucciano a diventare, come ogni anno, tra bus incastrati e clacson incessanti l'incubo degli automobilisti.