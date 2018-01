Per il Parco Chiala abbattimenti e recupero: rinascerà con il chiosco bar

Arredi in pessimo stato, aiuole non curate e un'area verde tanto utile al quartiere quanto quasi inaccessibile. Triste destino per il Parco di via Chiala al Nuovo Salario, una di quelle "100 piazze" per le quali si puntava al recupero e che invece, a dieci anni dai progetti di riqualificazione, sprofondano tra trascuratezza e abbandono.

Il Nuovo Salario reclama il giardino perduto

Nemmeno la cura ad opera delle realtà associative e volontarie del territorio ha ritirato su le sorti del Parco di via Chiala che versa in uno stato davvero indecoroso.

A lavoro su quel fronte il Municipio III alle prese con la ricerca di competenze e soluzioni che possano permettere al Nuovo Salario di rivedere rigoglioso e pienamente fruibile quel giardino.

Il lavoro del Municipio III sul Parco Chiala

"Abbiamo ricostruito la storia di questo luogo e raccolto i pareri tecnici dai vari uffici finora coinvolti. La difformità di quanto realizzato rispetto alla convenzione impone la demolizione del manufatto in ferro e telo idrorepellente" - ha fatto sapere l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio.

In base a quanto riportato da Piazza Sempione sarebbero invece attribuite alla Regione le valutazioni sul manufatto adibito a bagno pubblico e poi trasformato, regolarmente sulla base della convenzione 152/06, in chiosco bar.

La rinascita del parco intorno al chiosco bar

Da qui la volontà del Municipio III di valorizzare tale locale. Un bando per l'affidamento del chiosco bar e con esso della manutenzione ordinaria del parco quanto nell'idea di Piazza Sempione: affinchè il Chiala rinasca con un punto di aggregazione che funga anche da presidio contro degrado e trascuratezza.