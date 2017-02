Parco delle Sabine: planano gli aironi ma il laghetto è sparito

Una pozzanghera fangosa e sporca. Così si presenta ad oggi il lago del Parco delle Sabine, un tempo specchio d'acqua limpido e indiscusso elemento centrale di un panorama affascinante e assai gradito dai fruitori dell'area.

Esempio, forse il più eclatante, del progressivo declino del Parco delle Sabine che, incompleto e mai collaudato, non è ancora stato consegnato dai costruttori alla città. E così anche le opere realizzate con gli oneri di urbanizzazione, logorate dal tempo e dalla manutenzione inesistente, sprofondano nell'incuria e nell'abbandono rischiando di sparire: proprio come accaduto all'amato laghetto.

Era infatti l'agosto scorso quando lo specchio d'acqua, complice il tubo per l'alimentazione divelto, si è trasformato in una pozzanghera malsana tanto che per salvare pesci gatto, carpe e lucci sono dovuti arrivare i volontari della Protezione Animali che sono riusciti ad arginare la moria di pesci.

Eppure quel lago sarebbe un'attrazione fantastica soprattutto alle porte della Primavera con il volo degli aironi a rendere il tutto ancor più piacevole. Peccato però per quelle condizioni attuali con il laghetto trasformato in una buca fangosa.

"Il laghetto ridotto a una pozzanghera sporca. Nonostante ciò i bellissimi aironi cercano acqua e sostano nel bacino" - ha fatto sapere l'Associaizone Tutela Parco delle Sabine postando su Facebook un video che mostra il volo degli aironi su quel che rimane dello specchio d'acqua.

Necessario, secondo i soci dell'associazione da sempre impegnata nella battaglia per il completamento e la consegna del parco nel rispetto delle convenzioni, ripristinare l'alimentazione del laghetto e renderlo decoroso e fruibile. "Inammissibile - dicono dal Parco delle Sabine - lasciarlo andare alla malora dopo tutti i soldi spesi per farlo".