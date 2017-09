Nuovo Salario, genitori al grido di "pulimose scuola": la rana Major fa da mascotte

"Pulimose scuola" - è questo il motto che nel week end scorso ha unito i volontari impegnati nella pulizia della scuola Ettore Majorana di Piazza Minucciano, al Nuovo Salario.

Al Nuovo Salario un lavoro di squadra: associazioni, genitori e alunni

Una giornata, sulla scia dell'iniziativa Puliamo il Mondo, che ha visto una larga partecipazione del territorio: non solo Legambiente e Retake Terzo Municipio, ma anche l'associazione Aurora, tanti genitori e moltissimi alunni dell'istituto che, guanti e rastrelli alla mano, hanno voluto dedicare un sabato alla propria scuola.

Un vero e proprio lavoro di squadra: coinvolti anche docenti, personale Ata e i negozianti del quartiere che hanno partecipato fornendo attrezzature e spuntini post fatica per tutti. Tra loro anche la rete degli imprenditori The Sign of Rome che nell'occasione ha varcato i confini di Prati Fiscali per raggiungere il Nuovo Salario.

Scuola media Majorana tirata a lucido

Così con olio di gomito e instancabile lavoro la Majorana è stata tirata a lucido. Esterno sfalciato e pulito, pericoli rimossi, così come quegli arredi consunti inutilizzabili accatastati in un angolo: una pulizia totale con qualche papà impegnato anche a liberare i tombini del cortile affinchè le prime piogge non lo trasformino in una sorta di lago.

La rana Major mascotte di "Pulimose scuola"

Tanti gli oggetti rinvenuti nella vegetazione cresciuta selvaggia: sciarpe, scarpe, vecchi libri e un diario addirittura del 2007 diventato la casa di alcuni insetti. A distrarre per qualche minuto i volontari ci ha pensato poi una rana, storica abitante del cortile della scuola Majorana che, in virtù della sua anzianità, è stata ribattezzata "rana Major" divenendo la mascotte di una giornata di decoro partecipato che è stata un successo.

Retake Scuole: il progetto che coinvolgerà gli studenti

Solo una tappa della lunga serie: fanno sapere i promotori e i partecipanti. "Pulimose scuola" non si fermerà infatti alla Majorana: già in calendario altri interventi negli istituti del Municipio III con Retake ad annunciare il progetto "scuole" che vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti. Non solo come volontari della pulizia.

In base alle prime informazioni diramate Retake Scuole avrà durata triennale e i ragazzi saranno chiamati ad analizzare, progettare e realizzare gli interventi affinchè le scuole siano sempre linde e sicure: proprio come le vogliono gli alunni.