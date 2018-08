Il blitz farsa dell'assessora Montanari scatena l'ira dei residenti: "State perdendo il senso della realtà"

"Stamattina non ho riscontrato miasmi provenienti dall'impianto". Così l'assessora alla sosteniilità Ambientale di Roma, Pinuccia Montanari, a margine del sopralluogo di ieri 28 agosto al TMB Salario.

Una visita all'insaputa del Municipio, dei Comitati e dei residenti che dal 2011 si battono contro i cattivi odori emessi dall'impianto di trattamento meccanico biologico di Ama e che pure, nei giorni scorsi, con lo svuotamento del treno della vergogna nello stabilimento al 981 della Salaria, avevano chiesto all'assessora un incontro.

Montanari al TMB Salario

Niente da fare. L'ispezione è avvenuta in solitaria con il TMB in condizioni del tutto eccezionali: conferimenti al minimo, fossa di ricezione vuota e sanificata, attività di lavaggio ed igenizzazione extra con l'aiuto di sostanze per l'abbattimento degli odori e profumatori. Ieri mattina al Salario i miasmi erano del tutto assenti: una rarità per un territorio da 40mila anime da sette anni a questa parte ostaggio del fetore incessante.

L'ira dei residenti: "La visita è una farsa"

Così, vista la visita a sorpresa, senza la possibilità di poter parlare direttamente con l'assessora dei disagi e dei giorni infernali che li tutti sono costretti a vivere, ai residenti non è rimasto altro che prendere parola via Facebook inondando di commenti, amari ed furibondi, il video postato da Montanari. "La sua visita è una farsa" - commentano adirati gli a abitanti di Villa Spada e Fidene sotto al post. "Senza vergogna. Vi dovete vergognare.. prendete in giro apertamente gente che soffre" - aggiunge un altro invitando gli esponenti del Campidoglio a visitare il TMB e i quartieri limitrofi la sera quando, con l'impianto in ordinaria attività, i miasmi sono insopportabili.

"State perdendo il senso delle cose e soprattutto la capacità di essere rappresentativi. Dritti verso il baratro", incalzano pure da Serpentara.

Il blitz notturno con la Sindaca

Poi la rivelazione di Montanari intorno a mezzanotte e mezza: "Siamo qui con la Sindaca" - ha scritto tra i commenti di chi le faceva notare la presenza di miasmi fortissimi, tanto insistenti da aver investito anche Saxa Rubra, nel Municipio XV.

"Non ci fermiamo qui. Continueremo a monitorare le attività del TMB Salario per garantire il minore impatto possibile sulla popolazione" - la rassicurazione dell'assessora che, al Tg3, ha annunciato la volontà di avviare un'indagine scientifica per "capire le fonti di questi odori che provocano fastidio".

Il territorio chiede chiusura impianto Ama Salario

"Per rispondere alle esigenze dei cittadini dovete solo chiudere l' impianto, non esistono altre soluzioni" - ribadiscono da Villa Spada. "L'obiettivo concreto di questa amministrazione per andare oltre il TMB è chiuderlo entro il 2019" - dichiara il capogruppo M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti.

Differenziata al 70% la conditio sine qua non per dire addio, non solo per quattro giorni con Rocca Cencia pieno, al TMB Salario.