Miasmi dal TMB Salario, si infiamma la protesta: "Pronti a incatenarci"

Barricati in casa per sfuggire ai miasmi, spostamenti limitati e con i nasi turati, notti insonni e giorni scanditi da nausee ed emicranie insopportabili: così è trascorsa per gli abitanti di Fidene e Villa Spada l'ennesima estate infernale. In 40mila ostaggio del fetore proveniente dal TMB Ama Salario.

Nessun miglioramento dopo lavori al TMB

Nonostante le promesse del Campidoglio, con i lavori di manutenzione che avrebbero dovuto mitigare i disagi dati dalle terrificanti emissioni, nulla nello sventurato quadrante del Municipio III sembra essere cambiato.

"Anche in questi giorni la puzza è stata insopportabile, non è vero che gli interventi nel TMB hanno migliorato le nostre condizioni" - ha fatto notare uno dei residenti di Fidene intervenuto ad un'assemblea pubblica convocata nella parrocchia del quartiere. "Ci salviamo solo quando il vento tira dalla parte opposta alle nostre case, ma non possiamo vivere sperando" - rincara la dose un altro.

Miasmi dal TMB Salario: Villa Spada e Fidene sul piede di guerra

Esasperazione e disperazione quanto, oltre all'odore nauseabondo, si respira tra Villa Spada e Fidene: quartieri dove la misura è colma. E la nuova ondata di protesta è pronta ad esplodere.

"La politica ha fallito. Abbiamo tentato dialogo e percorsi istituzionali ma le risposte non sono mai arrivate. Adesso noi cittadini dobbiamo farci sentire e dobbiamo farlo dalla prima linea, assumendoci responsabilità e rischi. Dobbiamo arrivare a risultati concreti nel giro di poche settimane: non crediamo più alle promesse di Pulcinella" - hanno detto i portavoce dei Comitati.

I Comitati contro la puzza: "Pronti ad incatenarci"

"Una protesta che - promettono - sarà fragorosa". "Siamo pronti anche ad incatenarci pur di far chiudere il TMB Ama Salario".

Colpiranno di sorpresa i Comitati contro la "puzza". Segretate modalità, luogo e data del blitz: "Non sarà la solita protesta civile. Qui a Villa Spada e Fidene - dicono - la misura è colma".