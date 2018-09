TMB Salario, la narrazione senza puzza di Montanari è un boomerang. Arpa: "Mai certificato assenza cattivi odori"

"L'assenza di odori significativi è stata certificata dal verbale redatto dall'ARPA Lazio" - così dichiarava l'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, a metà agosto: nel pieno delle operazioni di smaltimento dei rifiuti di quel treno diretto agli impianti tedeschi di Enki e invece rimasto fermo a Villa Spada per oltre sessanta giorni.

Settecento tonnellate di immondizia finite nel TMB Salario tra vortici di polemiche e la preoccupazione di un intero territorio già vessato dai miasmi sprigionati dall'impianto in ordinaria attività.

TMB Salario, Montanari non sente la puzza

Una puzza che l'assessora all'Ambiente, in via Salaria sempre con lo stabilimento in condizioni eccezionali, ha negato di continuo : "Situazione nella normalità" - esordì nel giugno 2017, "non ho riscontrato miasmi provenienti dall'impianto" - la dichiarazione a margine del blitz "farsa", con il sito Ama pulito e profumato, dell'agosto scorso.

"In questo momento non mi sembra che la puzza sia aumentata. Mi sembra che sia una situazione abbastanza nella normalità" - ha ribadito nell'ultimo sopralluogo di fine settembre tirandosi dietro l'ira degli abitanti della zona che dal 2011 combattono contro i miasmi del Salario. Percezione, forse, del tutto personale con l'assessora a tentare di continuo una narrazione "senza puzza" del TMB di via Salaria.

"L’assenza dei cattivi odori è stata certificata da un verbale dell’Arpa Lazio” - ha riaffermato ai microfoni del fattoquotidiano.it nei giorni scorsi mantenendo la linea di agosto.

Arpa: "Mai certificato assenza di cattivi odori"

Secca stavolta la replica dell'ARPA. "In merito alle dichiarazioni, riportate anche negli ultimi giorni da diversi organi di stampa, secondo cui l'Arpa Lazio avrebbe 'certificato' l'assenza di cattivi odori presso l'impianto di trattamento meccanico biologico Salario, l'Agenzia ritiene che tali dichiarazioni facciano riferimento in maniera impropria ai sopralluoghi effettuati nel mese di agosto in occasione dell'apertura, presso il suddetto impianto, dei vagoni del treno destinato ad un trasporto transfrontaliero di rifiuti che non aveva poi avuto luogo".

"In quelle occasioni i tecnici dell'Arpa - spiegano dall'Agenzia - si sono limitati a constatare e verbalizzare che all'apertura dei container del convoglio ferroviario non si sono sprigionati odori molesti".

Una constatazione dunque relativa alla specifica operazione e al treno in questione "che - sottolinea l'ARPA - non ha nulla a che fare con l'ordinaria gestione dell'impianto, relativamente alla quale l'Agenzia, nel tempo, ha effettuato ripetuti controlli riscontrando numerose irregolarità, che ha prontamente segnalato alle autorità competenti".

Le irregolarità del TMB Salario

Tra le anomalie rilevate e rese note dall'ARPA "il carico della vasca di ricezione e l'odore molesto presente tanto in prossimità della vasca stessa come presso l'area di stoccaggio e carico del cdr e presso i camion fermi all'interno o all'ingresso dell'impianto", nonché "la produzione di scarti in percentuali abbondantemente superiori a quelle previste dalle migliori tecnologie disponibili (MTD)".

"Anche l'analisi dei rifiuti finalizzata a verificarne la qualità dopo il trattamento ed effettuata mediante misurazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale ha dato risultati superiori a quelli di riferimento" - scrive ARPA nella nota evidenziando come tutte le circostanze siano state tra l'altro ampiamente relazionate e documentate anche nel corso di audizioni pubbliche presso Commissioni bicamerali e regionali.

Stop alla puzza: Comitati in piazza il 6 ottobre

Dunque che l'ARPA abbia certificato "l'assenza di odori significativi" intorno al TMB Salario, come narrato dall'assessora Montanari, non risponde a verità: almeno sull'ordinaria gestione dell'impianto.

Lo sanno bene i residenti di Villa Spada, Fidene e dintorni che il 6 ottobre scenderanno nuovamente in piazza: "Chiudere il TMB Salario" - l'imperativo che arriva dal territorio. 40mila abitanti che vogliono tornare a respirare: salutando per sempre quei miasmi che li si sentono forti e tanto insistenti da essere nauseabondi.

La replica di Ama

