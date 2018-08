Manto stradale dissestato: transenne dal Raccordo verso Colle Salario

Manto stradale dissestato tra il Grande Raccordo Anulare e Colle Salario. Così sulla rampa ai piedi del quartiere del Municipio III sono arrivate le transenne che sbarrano, almeno in parte, il transito.

E' così dalle 21.30 del 16 agosto scorso quando la Polizia Locale ha decretato il divieto di transito in via Camerata Picena sulla corsia in direzione di via Rapagnano, arteria principale di Colle Salario. Come riporta Luce Verde, traffico interdetto anche in via Morro d'Alba, nel tratto dalla rampa di uscita dal GRA in direzione Colle Salario.

Nel punto transenne e lavori in corso con i grossi frammenti di asfalto, saltati a causa della pioggia, divelti e accatastati al centro dell'aiuola spartitraffico. Al contempo gli addetti stanno controllando lo stato delle caditoie per prevenire gli allagamenti, li ormai costanti, e il conseguente logoramento del manto stradale.