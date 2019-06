Incendio a Villa Spada: in fiamme centralina elettrica del ripetitore telefonico

Incendio a Villa Spada. E' accaduto ieri sera quando i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di fumo e fiamme da una centralina elettrica che alimenta un ripetitore di una compagnia telefonica.

In particolare i pompieri sono intervenuti in via di Villa Spada intorno alle 21:30 di mercoledì 12 giugno. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno evitato che le stesse determinassero dei danni strutturali alla centralina elettrica. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe stato causato da un sovraccarico di energia.

Sulla strada del III Municipio Montesacro, per accertare l'accaduto, sono intervenuti Carabinieri di Fidene I militari dell'Arma proseguono le indagini per comprendere le cause dell'incendio, non escludendo al momento nessuna ipotesi investigativa.