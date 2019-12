Vigne Nuove, incendio in un appartamento: famiglia salvata dai vigili del fuoco

Incendio in un appartamento nella notte nella zona di Vigne Nuove. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Ferdinando Maria Poggioli per domare un rogo in un appartamento al quinto piano di un edificio di otto.

L'incendio, sviluppatosi nella cucina, è stato immediatamente circoscritto, evitando il propagarsi alle altre stanze. In salvo un famiglia, padre madre e un bimbo di 4 mesi. Per loro ingresso in codice giallo al pronto soccorso per un leggera inalazione da fumo. Al momento l'appartamento è stato dichiarato inagibile per il fumo e il calore sprigionato dall'incendio.