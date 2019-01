Incendio TMB Salario: nessuna traccia di inneschi. Restano un mistero le telecamere fuori uso

Nessuna presenza di inneschi all'interno del TMB Salario, l'impianto per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti distrutto da un incendio lo scorso 11 dicembre. A sostenerlo gli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco che sono stati depositati in Procura a Roma, a disposizione del procuratore aggiunto Nunzia D'Elia.

L'incendio al TMB Salario

Un rogo, scoppiato nel cuore della notte, intorno alle 4:30, che ha completamente distrutto lo stabilimento di Ama: tanto devastato da risultare non più utilizzabile. Ben 12 le squadre di Vigili del Fuoco intervenute al 981 di via Salaria con la città a svegliarsi ricoperta da una nube di fumo nera e densa.

Indagini sull'incendio al TMB Salario

Dall'autocombustione a un atto doloso, fino al sabotaggio, gli inquirenti della Procura di Roma non hanno mai escluso alcuna ipotesi avviando gli accertamenti tecnici per capire le cause dell'incendio. A due mesi e mezzo dal rogo i primi riscontri: nessun innesco nel TMB Salario.

Proseguono tuttavia le indagini. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti, si procede per il reato di disastro colposo.

Attesa poi anche sulla consulenza che dovrà far luce sui motivi del mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza, risultato fuori uso dal 7 dicembre.