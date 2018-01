Fidene, quattordici ore senza acqua: arrivano le autobotti

Fidene senza acqua per quattordici ore: il quartiere del Municipio III rimarrà con i rubinetti a secco per consentire l'allaccio alla nuova condotta recentemente realizzata.

Quattordici ore senza acqua

La sospensione idrica è in programma dalle ore 16 dell'11 gennaio alle ore 6 del giorno seguente. Un intervento di manutenzione straordinaria che dunque renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del quadrante.

Le vie di Fidene coinvolte nella sospensione idrica

Tra l'11 e il 12 gennaio a Fidene rimarranno senza acqua: via Radicofani da via Sinalunga fino a via Incisa Val D'Arno; via San Gimignano, via San Gennaro, via Monte Savino, via Barga, via Badia Tedalda, via Sovicille, Piazza Stia, via Altagnana, via Quarrata, via Piteglio oltre a vie e vicoli limitrofi.

Fidene senza acqua: arrivano le autobotti

Per attenuare i disagi alle utenze coinvolte dalla sospensione idriche è stato predisposto un servizio di stazionamento autobotti in via Radicofani angolo via Pitello e via Radicofani angolo via San Gennaro.