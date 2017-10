Fidene, bonifica della rete idrica: un mese e mezzo a rischio caos

Sarà ancora un mese e mezzo di passione per Fidene: il quartiere del Municipio III stretto tra i lavori stradali di via Radicofani, l'arteria principale in entrata e uscita della borgata.

Lavori a via Radicofani

Due i grandi e necessari interventi sulla strada: dopo quelli relativi all'adeguamento della rete di media tensione da parte di Areti, iniziati nel corso dell'estate e conclusi di recente; Acea Ato2 sta provvedendo all bonifica della rete idrica.

Via Radicofani: lavori Acea per arginare perdite acqua

"I lavori di Acea - ha spiegato l'assessora ai Lavori Pubblici del Municipio III, Annalisa Contini - rientrano nel piano di manutenzione straordinaria delle reti idriche, necessari anche per l’abbattimento delle perdite d'acqua che, su Roma, oggi risultano scese al 38% rispetto al 44% di giugno".

Fidene, lavori in via Radicofani: ancora un mese e mezzo di disagi

Interessato da tali operazioni il tratto di via Radicofani che va da via Sestino a Piazza dei Vocazionisti, proprio nel cuore di Fidene. "La durata di questi lavori è stimata in un mese e mezzo, salvo proroghe" - ha aggiunto Contini specificando come invece il ripristino completo del manto stradale avverrà dopo le feste. Tempi dettati, fanno sapere da Piazza Sempione, "per evitare disagi alla viabilità durante il periodo natalizio, quando il traffico è più intenso che nel resto dell'anno".

Disagi che a Fidene già si registrano. Calma e pazienza quanto servirà per resistere qualche altra settimana tra ingorghi e caos: passaggio necessario per godere dei benefici dei lavori effettuati e di quel manto stradale totalmente rimesso a nuovo che di questi tempi non è così usuale.