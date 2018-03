Buche a alberi caduti: il parcheggio della Stazione Fidene in "condizioni drammatiche"

Da spiazzo polveroso e deformato a largo melmoso disseminato di ostacoli e pericoli. Grido d'allarme per il piazzale adibito a parcheggio davanti alla stazione di Fidene: un'area utilizzata quotidianamente da decine di pendolari per lasciare l'auto e utilizzare la linea ferroviaria. Peccato però che il largo in questione sia in condizioni pessime, pure peggiorate dopo neve e pioggia.

Alberi caduti sulle auto, rami crollati a terra e mai rimossi, buche come crateri e il poco asfalto del tutto sconnesso. "Il piazzale si trova in uno stato di totale abbandono, pieno di buche profonde e molto estese, rami caduti a terra o ammassati in una montagna alta quanto una persona" - denuncia Giada, una degli utilizzatori del parcheggio.

"Tutto questo rende difficoltoso e pericoloso poter parcheggiare o deambulare: ad esempio la scorsa sera non vedendo la profondità di una buca ci sono caduta in pieno rischiando di rompermi un piede" - scrive la nostra lettrice.

Su tali condizioni allertata anche la Polizia Locale. Intervenire al più presto rimuovendo residui di alberi, ostacoli e rendendo lo spiazzo pienamente utilizzabile quanto chiesto per quell'angolo di Fidene.

Affinchè lo scambio gomma ferro non divenga, anche per il solo fatto di dover posteggiare tra fango e buche, un'odissea.