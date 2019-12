Macchia d'olio sull'asfalto, Ama non pulisce e il quartiere finisce prigioniero per una settimana

Finisce dopo una settimana il calvario di Colle Salario: il quartiere del Municipio III rimasto in parte isolato per una macchia d'olio su strada.

La macchia d'olio isola Colle Salario

Era infatti il 28 novembre scorso quando in seguito alla cospicua perdita di un mezzo pesante la Polizia Locale, constatata la presenza della macchia viscido oleosa sul manto stradale, ha chiuso via Camerata Picena. Lo stop alle auto tra il Grande Raccordo Anulare e via Serra dei Conti.

In attesa della pulitura accesso al quartiere bloccato. Per sei giorni. Fragorose le proteste di residenti e commercianti alle prese con percorsi alternativi lunghi e code infinite. Non sono nemmeno mancate manovre spericolate e iniziative irresponsabili, come la rimozione delle transenne con le auto a percorrere l'intero tratto in salita anche contromano.

Via Camerata Picena chiusa: l'odissea di residenti e commercianti

"Fate attenzione perchè alcuni salivano ugualmente con il rischio di provocare un frontale" - scrivevano i residenti allarmati.

Tutti a chiedersi quando la strada avrebbe riaperto. Sul servizio di pulitura un vero e proprio appalto non c'è: la rimozione di detriti e macchie è rimessa al "buoncuore" di Ama. Sul piede di guerra i commercianti. "Qui con la strada chiusa non si lavora più, le persone non passano più e le nostre attività soffrono. In cinque giorni - ci raccontano da una pasticceria di zona - abbiamo lavorato meno della metà".

"Come se non bastasse per arrivare in zona dobbiamo dovuto allungare per più di 10 km creando file e traffico allucinante" - hanno aggiunto alcuni dei lavoratori.

Dopo una settimana strada riaperta

E' stato così per sei giorni: l'intero quartiere ostaggio di una macchia d'olio su strada per una settimana. Questa mattina la sorpresa: via Camerata Picena è stata riaperta. A Natale Colle Salario potrà respirare.