Colle Salario, il parco torna agibile e fruibile: ci pensano volontari e attivisti stellati

Abiti e tute da lavoro, guanti, sacchi per raccogliere i rifiuti e i residui, rastrelli e decespugliatori alla mano: a Colle Salario, nel parco di via Monte Urano, è arrivato un vero e proprio esercito di volontari per restituire decoro e piena fruibilità a quello spazio verde che sorge proprio nel bel mezzo del quartiere.

Un parco da far rinascere affinchè i bambini, con l'arrivo delle belle giornate, possano trascorrere pomeriggi in allegria e spensieratezza tra le entusiasmanti installazioni ludiche: operazioni non sempre possibili, soprattutto a stretto giro, vista la scarsità del personale e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.

Così a rimboccarsi le maniche sono stati i residenti del quartiere e gli attivisti del M5s, con pure la partecipazione della minisindaca Capoccioni, riuniti nella Squadra Ambiente Terzo Municipio.

I volontari hanno rimosso i rifiuti, pulito i vialetti e sfalciato le aiuole. "Una domenica mattina bellissima, non solo perché, come sempre, il sole è stato con noi a farci compagnia. E' stata una mattina bellissima perché a noi si sono uniti tanti cittadini di Colle Salario intervenuti ad aiutarci ed aiutarsi a restituire bellezza a questo parco" - hanno detto dalla Squadra Ambiente Terzo Municipio ringraziando tutti per la partecipazione.

"Insieme si può" - l'immancabile slogan coniato dal gruppo per tutte le iniziative messe in campo. Prima Tufello, ora Colle Salario "ma - assicurano i volontari del decoro - ci vediamo prestissimo sempre in giro per il nostro bel municipio". E chissà quale sarà la prossima fortunata area verde ad incrociarli.