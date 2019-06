Salaria: chiuso cavalcavia per accertamenti dei vigili del fuoco

Chiuso il cavalcavia di via Salaria per accertamenti da parte de vigili del fuoco. L'interdizione alle prime luce di giovedì 13 giugno sul ponte che si trova all'altezza della Motorizzazione Civile, zona Villa Spada. La chiusura riguarda la corsia che consente l'inversione di marcia, mentre la corsia per gli svincoli resta aperta. Lo scrive Muoversi a Roma.

La carreggiata, circa 300 metri prima del cavalcavia, è ridotta tra via Borgo San Lorenzo e la Motorizzazione in direzione Centro. Deviata la linea bus 039. Sul posto per regolare la viabilità ed in ausilio ai pompieri gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.