Il rumore di vetri infranti e poi l'allarme del vicino: così ha sorpreso ladro in azione sul balcone

Prima ha sentito i rumori di vetri infranti, poi l'allarme dell'appartamento del vicino e, dopo essersi affacciato, ha visto sul balcone un uomo. E' succcesso alle 2:30 del 22 agosto quando un residente ha allertato il numero unico per le emergenze.

Sul posto gli agenti del Reparto Volanti insieme a quelli del commissariato Fidene e Vescovio che hanno trovato un 30enne georgiano salito sul cornicione e che minacciava di buttarsi nel vuoto pur di non essere preso. Dopo aver messo in sicurezza il giovane, i poliziotti lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.