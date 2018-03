Aiuto compiti, sportello psicologico e cineforum: apre il Centro Giovani di Vigne Nuove

Nel cuore di Vigne Nuove cresce il polo multifunzionale dedicato ai Servizi Sociali: a due mesi dall'apertura del Centro per la Famiglia, in via Tofano 90, nei locali strappati dal Municipio III all'abbandono, arriva anche il Centro di Aggregazione Giovanile.

A Vigne Nuove la mini cittadella del Sociale

Una nuova struttura che sorge negli stessi spazi di un Centro di Orientamento al Lavoro (Col) e di un Centro di formazione professionale. Nel pieno della periferia popolare del Montesacro dunque una vera e propria mini cittadella dedicata a sportelli e centri di supporto per giovani e famiglie, un porto sicuro anche per le fasce più deboli della comunità.

Apre il centro di aggregazione giovanile del Municipio III

Aiuto compiti, laboratori ludico-espressivi, sportello psicologico per minori e percorsi sull'identità, cineforum e uscite: questo quanto i ragazzi del Municipio III potranno trovare in via Tofano.

"Il MunCraft è un luogo di aggregazione giovanile ove i ragazzi, in maniera totalmente gratuita - ha tenuto a sottolineare l'ex assessore al Sociale del Terzo, Roberto Salviani - potranno usufruire di aiuto psicologico, sostegno scolastico e attività ludiche e culturali".

Un punto di incontro e socialità nel cuore della periferia

Al taglio del nastro anche l'assessora capitolina, Laura Baldassare, che già aveva partecipato all'apertura del Centro per la Famiglia: "Uno luogo chiuso da tempo viene restituito alla città: i cittadini si riappropriano degli spazi sul territorio e possono usufruire di nuovi servizi. Un obiettivo raggiunto grazie a un’attenta programmazione che incide sulla vita delle persone, sulla base dei loro bisogni. Una novità che rafforza i diritti di bambini e ragazzi puntando - ha aggiunto - su condivisione e partecipazione. I luoghi di incontro e di socialità rappresentano punti di riferimento fondamentali, soprattutto nelle aree più periferiche della città".

Centro Giovani di Vigne Nuove: gli orari

Il Centro di Aggregazione Giovanile di Vigne Nuove, tassello aggiuntivo nel polo del Sociale di via Tofano, sarà aperto il lunedì dalle 17 alle 19; dal martedì al giovedì dalle 14:30 alle 18:30, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30, il sabato con le attività di cineforum e uscite dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.