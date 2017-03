Piazza Sempione si tinge di rosa: l'orologio di Palazzo Pubblico omaggia le donne

Sorpresa a Piazza Sempione quando ieri sera al calar del sole il cuore, non solo istituzionale, del Montesacro si è tinto di rosa: l'orologio di Palazzo Pubblico, la sede del Municipio III, ha infatti assunto l'inconsueta colorazione per omaggiare le donne in occasione della Giornata Internazionale loro dedicata.

Un'idea del giovane consigliere Valerio Scamarcia raccolta con entusiasmo dalla Commissione delle Elette: così Piazza Sempione per una notte è diventata rosa lanciando un messaggio profondo e fondamentale a tutta la vasta comunità del territorio.

"L'orologio del Municipio illuminato di rosa per ricordare le donne vittime della violenza, per quelle discriminate sul lavoro per onorare quelle che si sono contraddistinte nello sport, nell'arte e nell'azione sociale. L'orologio del Municipio si è tinto di rosa per ricordare a tutti che l'otto marzo è solo una giornata simbolica: ma ogni giorno è il giorno giusto per il rispetto della donna" - ha scritto la minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni, facendo gli auguri a tutte le donne e riassumendo così il senso della Festa dell'8 marzo.