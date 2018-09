Le aule affacciano su montagne di immondizia: è emergenza rifiuti nelle scuole

Montagne di scatoloni lungo i muretti di recinzione, pattumiere tanto stracolme da essere praticamente sommerse e irraggiungibili, cumuli di sacchetti della spazzatura contenenti l'organico accatastati sotto le finestre delle aule, negli unici spicchi d'ombra capaci di sottrarli a caldo e raggi solari.

Emergenza rifiuti nelle scuole del Municipio III

E' emergenza rifiuti nelle scuole del Municipio III, così come in quelle del I, alle prese con la mancata raccolta da parte della cooperativa che gestisce il servizio per conto di Ama.

"I rifiuti delle mense scolastiche, carta, plastica e in alcuni casi addirittura l’organico, non vengono ritirati da oltre una settimana" - denuncia l'assessora alla Scuola di Montesacro, Claudia Pratelli, in una nota congiunta con il suo omologo nel Roma Centro Giovanni Figà Talamanca.

"Una situazione intollerabile dal punto di vista igienico sanitario; diseducativa nei confronti dei ragazzi, che in classe partecipano a percorsi di educazione ambientale e trovano smentiti i loro apprendimenti nello stesso contesto educativo in cui li ricevono; indecente, rispetto alla cura che la comunità dovrebbe avere nei confronti di un luogo pubblico che svolge la più importante delle funzioni” - scrivono i due.

Sciami di vespe e timore per l'arrivo dei ratti

Condizioni che nel Municipio III "sono comuni a tutte le scuole anche se non allo stesso livello" - sottolinea Pratelli ai microfoni di RomaToday spiegando come sul territorio del Roma Montesacro tale servizio sia svolto da un'unica cooperativa in scadenza di contratto. La nuova subentrerà solo a fine ottobre. Troppo in la per tollerare questo stato di cose: disservizio e sfacelo totale.

Da qui la richiesta di un intervento urgente e straordinario ad Ama per evitare ulteriori accumuli di rifiuti, sciami di vespe e stroncare subito i timori per l'arrivo dei ratti. Ripulire le scuole e riportarle a una condizione di decenza l'obiettivo perseguito da Montesacro e Centro.

L'appello ad Ama e Campidoglio: "Serve soluzione"

"Contestualmente, però, è necessario che l’Azienda individui una soluzione permanente, le nostre scuole non possono affrontare periodicamente emergenze di tale gravità”. Così ecco la richiesta di un’assunzione di responsabilità da parte del Campidoglio "rispetto a questa vicenda, che rappresenta un ulteriore allarme relativo allo stato della raccolta dei rifiuti della nostra città, alla pulizia e della vivibilità del territorio".

"Cos’altro deve accadere - si domandano Pratelli e Figà Talamanca - per prendere coscienza della gravità della situazione?”