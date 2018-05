Elezioni municipio III, il centrodestra lavora sotto traccia: la Lega pesca candidato in polizia

Settimane di incontri, riunioni e tavoli ma nel centrodestra romano l'accordo sui candidati presidente nei Municipi III e VIII, quelli che andranno al voto il 10 giugno, sembra ancora lontano.

Se a Garbatella rumors insistenti indicano Simone Foglio di Forza Italia come favorito a correre per il centrodestra alla massima carica dell'Ottavo, a Montesacro prosegue il braccio di ferro per stabilire la leadership.

Fratelli d'Italia per la leadership in Municipio III

Non scontata quella di Fratelli d'Italia che dal canto suo, oltre al 10% dei consensi, rivendica il fatto di essere uscito con un consigliere in più dal parlamentino di Piazza Sempione, un ruolo centrale nella sfiducia a Capoccioni e pure la conquista della presidenza dell'Aula.

Così le prime indiscrezioni parlano di Francesco Filini come probabile candidato presidente. Consigliere dal 2006 al 2008, poi assessore a Sociale e Scuola della Giunta di centrodestra dal 2008 al 2013 e poi ancora consigliere di opposizione fino al 2016. Negli ultimi due anni un ruolo dirigenziale nel partito con il Montesacro monitorato a vista seppur dall'esterno. E' lui il favorito. Anche su Marco Bentivoglio, il nome di Forza Italia.

Il centrodestra alla ricerca dell'equilibrio

Ma lo scacchiere politico è ampio e complesso, non solo i due Municipi di Roma: il centrodestra è alla ricerca dell'equilibrio in tutti i territori che andranno al voto come pure i comuni di Anzio, Fiumicino e Pomezia.

Una partita che dunque si gioca anche oltre i confini del Grande Raccordo Anulare.

Così la Lega non resta a guardare: se Forza Italia schiererà un suo uomo a Garbatella e FdI lo ha già fatto con Monica Picca ad Ostia, il partito di Salvini chiede una chance a Montesacro.

Superata l'ipotesi di proporre come candidato presidente Fidel Mbanga Bauna, ex giornalista del Tg 3, già candidato in parlamento con Alleanza Nazionale e in Regione tra le fila de La Destra di Francesco Storace, la Lega guarda ancora alla società civile.

La Lega propone ex vicequestore di Fidene-Serpentara

Secondo quanto appreso da RomaToday la Lega avrebbe proposto al tavolo di centrodestra Francesco Maria Bova, ex Vicequestore Primo Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato Fidene Serpentara. Bova, andato in pensione per raggiunti limiti di età nel febbraio del 2018, sarebbe dunque il candidato della Lega alla presidenza del Municipio III.

"Sono quasi venti giorni che ci si confronta, Bova è espressione di uno dei settori più delicati del territorio: lo stesso che, per evidenti motivi lavorativi, conosce palmo a palmo. Per questo proporre lui come candidato presidente sembra una scelta oculata" - racconta una fonte.

Ma se il centrodestra ha manifestato unito a Largo Labia e in via Giovanni Conti "contro il degrado in cui versano tutti i quartieri del Municipio III, dopo anni di cattiva amministrazione prima del Partito Democratico e, successivamente, del biennio Movimento 5 Stelle", l'accordo nel tavolo di coalizione sembra ancora lontano. Manca la convergenza su un nome che possa mettere d'accordo tutti limando differenze, attriti e colmando le rivendicazioni di ciascuna compagine.

La Lega pesca così in Polizia, fuori dai partiti: l'ex vicequestore Bova colui a cui il partito di Salvini a Montesacro si affiderebbe per invertire la rotta degli ultimi anni.

Dal centrodestra l'appello al "cambiamento"

"Le prossime elezioni che si terranno il 10 giugno per il rinnovo del Consiglio e della Giunta del terzo Municipio, saranno un’importante opportunità per i cittadini per esprimere la volontà di cambiamento affidando al centro destra, l’onere e l’onore di governare questa importante area della città di Roma" - ha scritto in una nota a margine delle mobilitazioni a Serpentara e Valmelaina il Coordinamento Unitario del Centro Destra del Municipio III.