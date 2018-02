Montesacro, grosso albero crolla in strada: 6 auto distrutte

Continua la strage di alberi caduti a Roma. L'ultimo questa notte nel cuore di Montesacro, in viale Tirreno. Un grosso pino è crollato in terra schiacciando sei automobili che erano parcheggiate, regolarmente, a bordo della strada. Distrutte una Bmw, una Opel Corsa, una Ford Fiesta, una Citroen C1, una Opel Astra e una Pegeout

Albero crollato a viale Tirreno

Ad accorgersi del crollo i residenti che hanno udito prima il frastuono, poi il boato misto allo scricchiolare delle lamiere colpite e sepolte dai legni. Sul posto gli addetti del Servizio Giardini di Roma Capitale intenti a tagliare e rimuovere tronco e grossi rami da strada, vetture e spartitraffico.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per regolare la viabilità e transennare parte dell'area interessata dalla caduta. Nel Montesacro è l'ennesimo albero crollato, una nuova tragedia sfiorata: solo l'ora tarda e il caso hanno evitato conseguenze ben più gravi. Nessuno è rimasto infatti ferito. A Roma la strage di alberi, quindi, continua. L'ultimo in via Todini, a Setteville. Ancora prima a Torre Maura, a piazza Mastai, ai Parioli e alla Garbatella.

La testimonianza dei residenti

"Le automobili erano parcheggiate a circa venti metri l'una dall'altra, il grosso albero è venuto giù all'improvviso schiacciandole del tutto. Una vera e propria tragedia sfiorata. Paradossale in un territorio dove si millantavano mappatura e monitoraggio delle alberature, a fronte pure di interi quartieri lasciati con gli alberi mozzi. Qui nessuno però si è accorto della fragilità di questo albero caduto giù in modo devastante", ha commentato il presidente del Comitato di Quartiere Talenti, Manuel Bartolomeo, fornendo le foto dell'accaduto.