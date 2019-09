A Montesacro la maratonina in ricordo di Valentina Col. La mamma: "Sport unisce e aiuta a superare dolore profondo"

Montesacro ricorda Valentina Col, la diciassettenne morta il 25 agosto del 2013 nel pronto soccorso di Orbetello per un'embolia polmonare.

Corro per Vale: la maratonina in ricordo di Valentina Col

Il quartiere dove la ragazza viveva, studiava e giocava a pallavolo, sua grandissima passione, si ritroverà domenica 29 settembre davanti all'ex Gil di viale Adriatico per dar via alla quinta edizione della maratonina "Corro per Vale".

Un'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, organizzata dalla famiglia Col che nel nome di Valentina ha raccolto anche i fondi per ristrutturare proprio la palestra del complesso dell'ex Gil che oggi porta il suo nome.

La mamma di Valentina: "Sport unisce, da dolore nata bellissima iniziativa"

Domenica la maratona che attraverserà buona parte di Montesacro. "Il grande affetto e il successo che ogni anno riscuote 'Corro per Vale' sono la dimostrazione che anche dal dolore e dalla disperazione più profonda per la perdita di una figlia può nascere qualcosa di buono e dal grande significato. Lo sport è unione e passione. Noi vogliamo ricordare così Valentina" - ha detto Francesca Farchi, la mamma.

"Ci piace il fatto che 'Corro per Vale' sia una corsa podistica non competitiva che avvicina, un evento aperto a tutti: entusiasmante e colorato".

La maratona per Valentina Col a Montesacro

Il tema scelto quest'anno sarà il fucsia: dalle ore 10 dunque un serpentone di persone in corsa o cammino si snoderà per le vie di Montesacro.

"Un'occasione - ha aggiunto mamma Francesca - per valorizzare un quartiere molto bello e farlo riscoprire a chi in genere non ha molto tempo per goderselo. Valentina qui è nata, ci giocava e ci stava bene. Teniamo molto a questa manifestazione".

Nella 'Corro per Vale' due i percorsi previsti: uno dedicato ai più sportivi; un altro, più breve, è invece pensato per tutti coloro che vorranno ricordare Valentina con una passeggiata, su due ruote o accompagnati da bimbi o amici a quattro zampe.