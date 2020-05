Coronavirus, il tampone drive-in arriva a Montesacro

Non solo al Santa Maria della Pietà, il tampone modello drive-in per accertare l’eventuale positività al Coronavirus arriva anche nel cuore di Montesacro. “Nella sede della Asl di via Monte Rocchetta, verrà istituita una postazione drive-in per i tamponi ai cittadini del territorio” – a comunicarlo nel corso della riunione del consiglio del Municipio III, la prima in videoconferenza, il presidente Giovanni Caudo.

Un decesso nel cluster Ateneo Salesiano

Una decisione, ha tenuto a sottolineare il minisindaco, “non presa per il caso Ateneo Salesiano”: il focolaio scoppiato all’Università Pontificia al Nuovo Salario dove sono stati riscontrate 62 persone positive al Covid-19. Nei giorni scorsi, tra i sei pazienti del cluster ricoverati, anche un decesso: a spegnersi don Grzegorz Jaskot.

Tamponi drive-in a Montesacro

Dunque tampone drive-in alla Asl di Montesacro: “E’ l’orientamento che sta maturando nella Regione dal momento – ha spiegato Caudo - che stanno aumentando i luoghi in cui questi tamponi possono essere esaminati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come funziona tampone drive-in

Come funziona il tampone drive-in? Il tampone dalla propria auto si farà su 'chiamata' del Sisp: sarà il Servizio, sulla base delle segnalazioni che gli arrivano, a convocare il paziente per il tampone 'drive in'. Al telefono, infatti, i medici effettuano una prima valutazione telefonica per capire se il caso è da tampone oppure no. In base alla valutazione, le persone vengono invitate a effettuare il tampone. Una volta arrivati nel luogo indicato e nell’orario stabilito, il paziente non deve nemmeno scendere dal veicolo: consegnata la tessera sanitaria sarà il personale medico ad avvicinarlo e sottoporlo al tampone direttamente dal finestrino.