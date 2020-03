Coronavirus, la proposta: pannelli protettivi negli uffici. Montesacro chiede incontro a Raggi

Il Coronavirus a Roma spaventa così tra indicazioni da seguire per evitare il contagio, operazioni di sanificazione e provvedimenti per arginare la crisi che sta colpendo vari settori della città, anche i territori provano ad organizzarsi.

Coronavirus a Roma: precauzioni e indicazioni

Le locandine con le prescrizioni diramate dalla Regione Lazio, oltre ad aver tappezzato nel week end scorso i seggi delle elezioni suppletive del Roma centro, sono ben visibili quasi ovunque: Campidoglio compreso. Ma c’è chi oltre misure di igiene e comportamenti da adottare, vuole di più.

Coronavirus, la proposta di Monte Mario: “Barriere negli uffici”

E’ il caso di Fratelli d’Italia a Monte Mario dove i consiglieri Alberto Mariani e Stefano Oddo hanno protocollato un ordine del giorno per chiedere al Consiglio di impegnare la Giunta all’installazione di “opportuni pannelli protettivi” all’interno di tutti gli uffici municipali che ricevono il pubblico del territorio e a valutare l’impiego di ulteriori misure per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti. Un documento “fuori sacco” non inserito nell’ordine del giorno della seduta ma che, seppur ancora non calendarizzato, verrà discusso.

Il Municipio III chiede “incontro urgente” a Raggi

Ognuno cerca di difendersi dalla minaccia del Covid-19 come può. Serve invece un’omogeneità nelle scelte. Il monito arriva dal Municipio III dove il minisindaco Giovanni Caudo ha chiesto alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, di convocare un tavolo urgente con tutti i presidenti di municipio.

“La preoccupazione per il contagio da Covid19 sta salendo anche a Roma, soprattutto nelle scuole e negli uffici pubblici. Da più parti la richiesta di risposte da parte dei cittadini si fa sempre più pressante. Per questo ci stiamo tenendo in stretto contatto con la sindaca, con la ASL e quindi la Regione. Ma non basta. Occorre collaborazione e un maggiore coordinamento” – ha scritto in una nota Caudo.

Caudo alla Sindaca: “Serve collaborazione”

Un tavolo utile per fare il punto della situazione, prepararsi ad eventuali azioni e rispondere in modo univoco alle domande e preoccupazioni che vengono dai cittadini. “In questo senso ho inviato una richiesta alla sindaca Virginia Raggi e spero che l'incontro avvenga quanto prima. Non è il momento di isolarsi. Occorre collaborazione”.