Coronavirus, in Municipio III chiudono mercati "non idonei": ecco quelli aperti

Il Coronavirus non ferma i mercati rionali, l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle misure di contenimento del Covid-19 consente infatti tali attività sebbene limitate ai soli prodotti alimentari. Così a Roma sono tanti coloro che preferiscono un giro tra i banchi di frutta e verdura fresche ai reparti ortofrutta dei supermercati.

Coronavirus, i mercati aperti in Municipio III

A Montesacro, nonostante la chiusura di cinque mercati perché “strutturalmente non idonei a rispettare le condizioni imposte”, restano aperti Valmelaina, Serpentara, Viale Adriatico, Sacchetti, Gambara a Talenti e Tufello. Operatori rigorosamente con mascherine e guanti, distanze da rispettare per la clientela e ingressi scaglionati in caso di grande affollamento.

Sarà così nei giorni di venerdì e sabato al mercato di Valmelaina, notoriamente molto frequentato. “A causa dell’alta affluenza sarà predisposta una limitazione degli ingressi per rispettare la distanza tra le persone ed evitare gli assembramenti” – ha fatto sapere il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, chiedendo ai cittadini di non affollarsi.

Il Municipio III ai cittadini: “Ci preoccupiamo di non farvi preoccupare”

“Ci preoccupiamo di non farvi preoccupare” – lo slogan per la campagna informativa sui servizi del territorio del Roma Montesacro ai tempi del Coronavirus. “Un ringraziamento a tutti gli operatori dei mercati alle associazioni di gestione che con senso di responsabilità stanno collaborando con le forze di polizia locale al rispetto di tutte le prescrizioni che sono necessarie per salvaguardare la nostra salute” – ha aggiunto il minisindaco.

Coronavirus, mercati chiusi a Montesacro

Chiusi i mercati del martedì e giovedì a Piazza Vimercati (vedi foto), quello di Piazza Menenio Agrippa, quello di via Valdossola, Largo Labia e largo Pugliese.

“Ci preoccupiamo di non farvi preoccupare, fare la spesa e andare al mercato nel Municipio III è possibile tutti i giorni della settimana, #stiamoacasa ma – il messaggio di Caudo - senza paure”.