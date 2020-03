Coronavirus, i volontari salvati dallo sfratto a disposizione del quartiere: consegneranno farmaci agli anziani

Consegna gratuita dei farmaci agli anziani del Municipio III. La Misericordia di Castel Giubileo nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus si mette ancora a disposizione del territorio. Su richiesta di Piazza Sempione i volontari di via Salaria hanno infatti attivato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci rivolto agli over 65 residenti a Montesacro e dintorni.

Coronavirus, farmaci a domicilio in Municipio III

“Un aiuto – spiegano dalla Misericordia di Castel Giubileo – a chi ha più di 65 anni e non può uscire per motivi di salute, ma anche per chi non ha nessuno che lo aiuti in tale commissione”. Una sorta di famiglia in ausilio quella delle donne e degli uomini della Misericordia di via Salaria.

Per avere i farmaci necessari direttamente a casa, e così evitare gli spostamenti ad una fetta di popolazione più a rischio contagio da Covid-19, il procedimento è semplice: “Dalle 9 alle 11:30 oppure dalle 14:30 alle 17:30 chi ne avesse bisogno può chiamare direttamente la Misericordia di Castel Giubileo o il numero di cellulare 3386596258 e spiegare la propria necessità”.

Misericordia e casa per bambini malati salvate dallo sfratto

Un punto fermo di aiuto e assistenza quello della Misericordia di Castel Giubileo, una realtà che negli scorsi mesi ha rischiato di scomparire sotto la minaccia dello sgombero. Si perché la sede di via Salaria 1177, ex scuola, nonostante il canone di affitto sempre e regolarmente versato è stata tra quelle finite nel vortice della delibera 140 sul riordino del patrimonio capitolino. Sigilli evitati, alla casa dei volontari e al ricovero per famiglie con bambini malati oncologici, grazie alla battaglia di chi da quasi trent’anni porta avanti il progetto.

Salvati dallo “sfratto” pure dal voto unanime dell’Assemblea Capitolina e dopo un mese e mezzo appena più che utili alla collettività.

Chi consegna farmaci a domicilio nel Municipio III

Non solo loro sul fronte farmaci a domicilio nel Municipio III. Per informazioni su iniziative del territorio relative alla consegna della spesa e dei farmaci direttamente a casa per persone fragili e sole, occorre chiamare il Segretariato sociale del Municipio Roma III che risponde al numero 06 69604652 il martedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel territorio del Roma Montesacro queste le Farmacie che svolgono il servizio di consegna farmaci: Farmacia Talenti – Via Renato Fucini,. 72 – 0687140635; Farmacia Falletta – Via Gualtiero, 50 – 068120913; Farmacia Prati Fiscali di Vittorio Di Iorio & C.– Via Isole Curzolane, 139 – 068185340; Farmacia Mammarella – Piazza Filattiera,6 – 0688644472; Farmacia Stracuzzi – Viale Adriatico, 107 – 0687181770; Farmacia Brunetta -Via dei Campi Flegrei, 11 – 068604350. Anche la Croce Rossa consegna spesa a domicilio: 800065510. Le persone con disabilità o gravi malattie possono chiamare anche il numero verde 800189521.