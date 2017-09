Il maltempo spacca la Ciclabile Aniene: era stata rifatta un anno fa

Asfalto completamente divelto e inghiottito dalla terra, una vera e propria voragine ai margini dell'ingresso della Ciclabile Aniene nel quartiere Sacco Pastore. Questa la mesta eredità del maltempo che domenica scorsa si è abbattuto sulla Capitale.

Una profonda fenditura sul manto stradale che ha costretto le istituzioni a transennare il tratto malconcio. Proprio come accaduto qualche anno fa.

La ciclabile che rischia i finire nell'Aniene

Già perchè quella parte della ciclabile su via Val di Fassa ha rischiato anche in passato di franare nell'Aniene: una pista rimasta "ferita" e utilizzabile a metà per un lungo periodo prima dell'intervento di riparazione nell'estate scorsa.

I lavori eseguiti un anno fa: argine rinforzato

Uno scavo di tre metri con lo smantellamento di 80 metri di ciclabile per palificare il sottofondo e mettere in sicurezza 100 metri di argine eroso e compromesso: questo quanto effettuato in via Val di Fassa nel maggio del 2016, quando alla guida del Municipio III c'era il minisindaco Marchionne. Costo complessivo dell'operazione circa 80mila euro.

Un investimento in parte spazzato via dal temporale di domenica scorsa: la pioggia ha abbattuto l'asfalto che è stato completamente fagocitato dal terriccio dell'argine creando un vuoto pauroso in superficie.

Transenne in via Val di Fassa

Così in via Val di Fassa sono tornate le transenne e la sede della pista ciclopedonale è stata ridotta. Ma non solo. A Sacco Pastore nastri di recinzione e aria di polemica: sulla questione la consigliera di Fratelli d'Italia, Giordana Petrella, ha già inoltrato una richiesta di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa ai lavori effettuati nel recente passato. Interventi finiti nell'occhio del ciclone: per abbattere una parte di asfalto rifatto appena un anno fa è bastata qualche ora di pioggia battente.

Il Municipio III alla ricerca di cause e responsabilità

A lavoro sul fronte Ciclabile Aniene anche Piazza Sempione: ieri l'assessora ai Lavori Pubblici del Municipio III, Annalisa Contini, ha effettuato un sopralluogo per constatare le condizioni di quel tratto di competenza regionale: "Stiamo cercando di risalire a cause e responsabilità" - ha detto concisa a RomaToday.

Ciclabile Aniene: lo smottamento rende i lavori perenni

Intanto però, osservando con preoccupazione il secondo imponente smottamento della ciclabile, il quartiere si interroga su quanto ancora pedoni, perlopiù famiglie dirette a scuola, e ciclisti dovranno convivere con i lavori in corso che li sembrano ormai perenni.