Montesacro, si rompe tubatura: strada allagata e chiusa

Tubatura rotta e strada trasformata in un vero e proprio fiume in piena. E' successo questa mattina, 22 settembre, in via Val d'Ossola nel quartiere Valli del Municipio III.

Via Val d'Ossola allagata e chiusa

Erano da poco passate le 6 quando alcuni passanti hanno segnalato la cospicua perdita d'acqua alla Polizia Locale e ad Acea. Un allagamento di diversi centimetri con l'acqua a zampillare da sotto l'asfalto all'altezza del civico numero 13.

Via Val d'Ossola chiusa per dissesto manto stradale

Da li lo scaturire anche del dissesto del manto stradale che ha convinto i vigili a chiudere la strada. Da poco dopo le 10 via Val d'Ossola risulta infatti chiusa al traffico nel tratto compreso tra Via Valdinievole e Via Nomentana Nuova.