Pomeriggi tossici a metro Conca d'Oro: siringhe abbandonate nelle aiuole

Metro Conca d'Oro sprofonda nel degrado. Non bastano aiuole selvagge, pannelli divelti, muri imbrattati e sporcizia: nella fermata della metro B1, ex capolinea della tratta, arrivano anche i tossicodipendenti.

Tossicodipendenti a stazione Conca d'Oro

In solitaria, in due o in gruppetti di tre si appartano, prendono possesso dei muretti fuori dalla stazione per consumare le loro dosi di eroina. I lasciti sono sotto gli occhi di tutti. Fazzoletti sporchi, confezioni abbandonate così come le siringhe: gettate nel verde incolto e nelle fessure delle grate di areazione.

Una pratica filmata di recente anche da un residente della zona solerte nel segnalare con una testimonianza video la problematica.

Metro Conca d'Oro: vandali, bivacchi e siringhe abbandonate

Così Metro Conca d'Oro, preda dei vandali teen nei pomeriggi e sede della "movida dei poveri" di sera, è diventata anche il ritrovo per alcuni tossicodipendenti: la sede saltuaria di buchi e perdizione. Nel bel mezzo del giorno in quella stazione sempre più "terra di nessuno".