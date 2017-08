Scuola Val di Lanzo, potato il pino pericolante: per un anno ha reso inagibile il giardino

A poche settimane dalla campanella che inaugurerà il nuovo anno scolastico buone notizie per gli alunni della scuola Val di Lanzo, nel quartiere Valli: il pino pericolante, quello che per un anno ha reso inagibile il giardino del plesso, è stato potato e messo in sicurezza.

Scuola Val di Lanzo: pino pericolante e giardino off limits

Un'alberatura instabile che di fatto, dal giugno 2016, ha impedito alle classi di poter usufruire dello spazio esterno: troppo rischioso infatti portare i piccoli alunni della materna all'ombra di quel fusto e quei rami dalla tenuta incerta.

Lunga la battaglia dei genitori che - tra lettere, riunioni e la minaccia di blocchi stradali - chiedevano un intervento sul pino e il ripristino delle condizioni di sicurezza affinchè i loro figli, dopo mesi di divieti, potessero tornare a passare del tempo all'aria aperta.

Potato il pino pericolante della scuola Val di Lanzo

Nei giorni scorsi le operazioni che consentiranno alle classi di poter accedere nuovamente al giardino. Il pino è stato potato e messo in sicurezza. "Si è concluso l'intervento di potatura del pino marittimo nella scuola di via Val di Lanzo" - ha comunicato l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio ringraziando gli operatori del servizio giardini municipale "che con professionalità e competenza hanno dato modo ai bambini della scuola di poter usufruire dello spazio verde all'interno del plesso scolastico".

I piccoli alunni della Val di Lanzo, alla riapertura della scuola, potranno così tornare a giocare senza pericoli all'aria aperta: in quel giardino tenuto in ostaggio per oltre un anno da un pino pericolante messo in sicurezza, superato lo scoglio della burocrazia, in appena una manciata di giorni.