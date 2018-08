Guanti e rastrelli: i volontari per la rinascita di stazione Conca d'Oro

L'intorno di stazione Conca d'Oro da rimettere a nuovo e rendere presentabile. E' questo lo scopo dell'appuntamento lanciato dai volontari di Squadra Ambiente Terzo che, in occasione del World Cleanup Day, si ritroveranno negli spazi esterni dell'ex capolinea della B1 per una giornata di decoro partecipato. L'obiettivo è quello di strappare al degrado e all'incuria le aiuole e i vialetti quotidianamente percorsi da centinaia di utenti.

Stazione Conca d'Oro tra rifiuti e siringhe

Stazione Conca d'Oro infatti, nonostante il recente sfalcio e una vita giovane, versa in condizioni disastrose: bottiglie sparse ovunque, cartacce abbandonate su panchine e stradine, pareti imbrattate e angoli nascosti dove sono state ritrovate addirittura delle siringhe.

Inaccettabile per il fulcro principale del quartiere.

Da qui l'idea di rimetterlo in sesto nel giorno del World Cleanup Day, il tradizionale appuntamento per la pulizia globale che coinvolge ben 150 paesi in tutto il Mondo.

Pulizia straordinaria a Conca d'Oro

"Nel giorno della più grande azione civica che il mondo abbia mai visto la Squadra Ambiente si dedicherà alla pulizia di Piazza Conca d'Oro. Ci incontreremo alle 10 armati di sacchi, guanti e rastrelli" - hanno scritto gli organizzatori, vicini al M5s, invitando tutti i cittadini del Municipio III e non solo ad unirsi a loro."Il 15 settembre - l'appello lanciato - non rimanere fermo e, ovunque tu sia nel mondo, unisciti a noi".