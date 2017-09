A Prati Fiscali un'aiuola magica contro il degrado

Tutto pronto a Prati Fiscali per la "fioritura" di Garden of Life: l'aiuola magica del mago artista Paolo Abozzi che avrà il compito di scacciare il degrado e far conoscere agli studenti del territorio, coinvolti in un apposito progetto scolastico, l'armonia del rapporto aureo ossia quella precisa proporzione sulla quale è costruita tutta la Natura.

Ma non solo una creazione per affascinare i più piccoli: Garden of Life, pronta per essere replicata in altri territori della città, punta a risvegliare nei cittadini l'amore per l'ambiente e portare la bellezza in ogni angolo della Capitale.

Il Fiore della Vita a Prati Fiscali

La forma dell’aiuola, realizzata in ghiaia colorata e ferro, è ispirata al Fiore della Vita: uno dei simboli più antichi mai ritrovati sulla terra, studiato anche da Leonardo da Vinci. Il Fiore della Vita appartiene a tutte le culture e religioni e in sé racchiude misure e relazioni geometriche che svelano i misteri dell’Universo.

“I cerchi intrecciati del simbolo, come un mandala non solo emanano energia positiva e serenità, mal'Universo e l'essere umano sono costruiti con le stesse proporzioni contenute nel Fiore della Vita , non c’è separazione tra l'ambiente e l'individuo, quindi, il rispetto per l'ambiente equivale al rispetto di sé stessi” - ha spiegato Abozzi.

L'opera al centro del Polo del Design

Un'opera, Garden of Life, fortemente voluta anche dall’associazione The Sign of Rome, che ha tra i suoi obiettivi quello di riqualificare Prati Fiscali creando nel quartiere un vero e proprio Polo della bellezza e del design.

L'impegno dei residenti e degli imprenditori, tanta fantasia e un pizzico di magia quel che Prati Fiscali mette in campo per rilanciarsi.