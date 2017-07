Parco delle Valli, pezzi di carrozzeria e carcasse: un cimitero delle auto nella Riserva Naturale

Non solo baracche e bivacchi, nel Parco delle Valli anche discariche abusive con montagne di rifiuti a minare ambiente ed ecosistema di quella che, seppur tanto mal ridotta, è pur sempre una Riserva Naturale. Proprio sotto al Ponte delle Valli l'ultima amara scoperta del Comitato di Quartiere: un cumulo di carcasse di auto, pezzi di carrozzeria, materiali vari, copertoni e addirittura una vettura abbandonata.

Un cimitero delle auto sotto al Ponte delle Valli

Una sorta di "sfascio" in miniatura, un vero e proprio cimitero delle auto, nel cuore della Riserva Naturale Valle dell'Aniene. "Quella macchina è li da più di un mese, ci sono poi pezzi di parafango e molto altro scaricati li sotto non si sa da chi nè come" - denuncia Roberto del CdQ alle prese con un vero e proprio sopralluogo ai margini del canalone.

"Oltre a ciò - segnala il residente - ci sono 10-11 baracche, altre 4 in allestimento. Occorre avvisare le forze dell'ordine" - esorta per quanto riguarda la discarica di carcasse auto.

Uno scenario da brividi che il Comitato di Quartiere chiede venga rimosso al più presto. "In municipio - l'accusa del cittadino - fanno orecchie da mercante visto che non sono capaci di mettere in sicurezza il parco".

Insicurezza, degrado e abbandono nella Riserva Valle dell'Aniene

Per il parco delle Valli questioni annose e mai risolte quelle relative a degrado, insicurezza e condizioni ambientali al limite della decenza: con la Riserva, nonostante tentati sgomberi e bonifiche, da sempre sottoposta a tali scempi.

Progetti radicali e continuativi di riappropriazione degli spazi e interdizione di quelli ai margini quel che non si è mai concretizzato, con l'abbandono e l'isolamento ad aprire la strada all'uso improprio di buona parte del parco.