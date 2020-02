Ponte ciclopedonale sull'Aniene, Sacco Pastore e Conca d’Oro si avvicinano: "A settembre il bando"

Sacco Pastore e Conca d’Oro “più vicine”. Dopo stop, progetti da rifare e ricorsi è ripreso l’iter per la realizzazione del ponte ciclopedonale sull’Aniene.

Il ponte ciclopedonale sull’Aniene

Un’opera accessoria legata alla realizzazione della metro B1: la passerella sul fiume sere infatti a congiungere il quartiere di Sacco Pastore-Espero con Conca d’Oro, ex capolinea e ora fermata intermedia di quella metropolitana. Un’infrastruttura utile a liberare il quadrante dal traffico e promuovere la mobilità alternativa all’auto verso la metro.

Sebbene annunciata nel 2012 e finanziata da Roma Capitale con tre milioni e mezzo di euro della passerella sull’Aniene però non è stata posta mai nemmeno la prima pietra. Mancano alcuni pareri della Sovrintendenza e il bando di gara per affidare progetto esecutivo e realizzazione dell’opera.

A Montesacro mille firme per la passerella sul fiume

All’inizio del nuovo anno la petizione dei residenti del Roma Montesacro: mille firme consegnate alla Sindaca Raggi per chiedere di bandire la gara di appalto e vigilare affinchè il ponte ciclopedonale non sia inghiottito nella crisi di Roma Metropolitane, partecipata del Comune in liquidazione e stazione appaltante dell’opera.

“Non c’è modo migliorare di inaugurarlo che impedire l’arresto di un processo” – aveva sottolineato il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.

Ponte sull’Aniene: “A settembre il bando”

Novantadue metri di passerella sul fiume miraggio da quasi dieci anni. Tutti ne riconoscono le potenzialità. “Il ponte ciclopedonale è un’opera fondamentale connessa alla B1. Stiamo lavorando con la Sovrintendenza per acquisire definitivi pareri e completare il progetto definitivo e procedere, tendenzialmente a settembre, - ha annunciato il presidente della commissione Mobilità del Comune, Enrico Stefàno - con la pubblicazione dell’appalto integrato e quindi del bando di gara per individuare soggetto che farà progetto esecutivo e poi anche la stessa infrastruttura. Così – ha sottolineato - si velocizzano i tempi”.

Il Municipio III: “Passerella Aniene opera fondamentale”

Lo sperano anche in Municipio III. “Proprio come per il completamento del parcheggio della stazione di Conca d’Oro il Comune faccia chiarezza sulla stazione appaltante dell’opera: la messa in liquidazione di Roma Metropolitane ha creato molte incertezze. Sappiamo che per questa passerella i tempi saranno ancora lunghi ma – ha detto l’assessore alla Mobilità del Municipio III, Stefano Sampaolo – è necessario andare tutti nella stessa direzione per sbloccare un’infrastruttura strategica per il territorio e non solo”.

“Un’opera fondamentale per il miglioramento della vita di due quartieri, Sacco Pastore e Conca D’Oro, e dell’intero municipio. Speriamo – ha aggiunto il consigliere della lista civica Giovanni Caudo, Matteo Zocchi - che tutte le parti interessate si rendano conto dell’importanza e dell’attesa da parte della cittadinanza per questa passerella. Ricordiamo che in tre settimane oltre 1.000 persone hanno aderito alla raccolta firme per sollecitare una risposta formale da parte della Sindaca Virginia Raggi affinché concluda l’iter per la realizzazione del ponte”.