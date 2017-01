Piazza Conca d'Oro, i rattoppi fanno infuriare il Municipio: "Lavori da rifare"

Una buca ancora tale e crepe nell'asfalto non sanate nonostante il recente intervento di manutenzione stradale ordinato dal Municipio per eliminare pericoli e disagi: alla vista un semplice rattoppo peraltro eseguito senza troppa cura. E così a Piazza Conca d'Oro è rivolta.

Tante infatti le segnalazioni giunte a Piazza Sempione su quella toppa che non ha coperto le fenditure del manto stradale che ad oggi appare pure non livellato.

Da qui la verifica del presidente della Commissione Lavori Pubblici, Franco Rauccio, e la lettera agli Uffici preposti alla manutenzione delle strade e a quella ordinaria: "La buca e le crepe dell'asfalto non sono state coperte completamente e il bitume non è stato livellato" - sottolinea nella missiva Rauccio chiedendo di contestare alla ditta esecutrice tali lavori e di invitarla ad "eliminare tempestivamente i difetti rilevati".

"Probabilmente non tutti hanno ancora capito che i lavori che il Municipio fa svolgere vengono sistematicamente controllati e, in caso, contestati" - ha commentato il Gruppo del M5s del Municipio III sulla propria pagina Facebook sottolineando come in questi sei mesi siano stati verificati e contestati tutti gli interventi non ritenuti adeguati: dallo spazzamento, alla pulizia scuole fino appunto alla chiusura buche. "Continueremo a farlo per tutta la consiliatura. I lavori fatti bene - hanno concluso i grillini di Montesacro - convengono a tutti".