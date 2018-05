Parco delle Valli: la bonifica infinita e una vicenda che preoccupa i cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Comitato "Le Valli-Conca d'Oro" esprime il suo dispiacere per la morte del ragazzo rom di 22 anni, il cui corpo è stato rinvenuto qualche settimana fa lungo la riva del fiume Aniene all'altezza del Ponte delle Valli. Con tutti i membri del nostro comitato abbiamo sempre combattuto lo stile di vita nocivo e al di fuori delle regole e delle leggi da parte delle persone che hanno dato vita ad insediamenti abusivi in tutto il nostro quartiere e non solo. La morte di una di loro (forse per cause violente) rende la situazione ancora più preoccupante perché è evidente che è sfuggita al controllo delle cosiddette "istituzioni". Ci auguriamo che l'azione di sgombero/bonifica dell'insediamento lungo la ferrovia non sia stata effettuata con una denuncia di scomparsa in atto, riguardante il ragazzo di cui è stato rinvenuto il cadavere. "Continuiamo a credere con ancora più convinzione", dichiara Andrea Iacovitti, del Comitato Le Valli Conca d'Oro, "che il problema debba coinvolgere non soltanto gli amministratori municipali e comunali, ma anche le Forze dell'Ordine e gli enti regionali preposti, con lo scopo di porre fine al crescente degrado che sta investendo di fatto il nostro territorio. Un problema che di certo non trova soluzione attraverso una serie di dispendiosi interventi da migliaia di euro, che rappresentano soltanto un palliativo".