Ruspe al Parco delle Valli, al via bonifica del canalone: "Stop a baracche e rifiuti"

Ruspe al Parco delle Valli. Sono cominciate ieri le operazioni di bonifica ai margini del "pratone" della Riserva Naturale Valle dell'Aniene: la ditta preposta ha cominciato a rimuovere rifiuti e i residui di tendopoli e baracche dal punto più critico, quello del canalone adiacente la Stazione Val D'Ala da tempo trasformato in un villaggio abusivo e in una discarica a cielo aperto. I lavori sono eseguiti da RFI, proprietaria dell'area, in coordinamento con Comune e Municipio.

"La bonifica in questione è propedeutica all'esecuzione di lavori più ampi di messa in sicurezza dell'area. RFI, Roma Natura, Comune e Municipio stanno operando insieme: ognuno nei propri ambiti di competenza, al fine di rendere l'area non più favorevole al sorgere di nuovi insediamenti" - ha fatto sapere la minisindaca Roberta Capoccioni.

Un intervento atteso da tempo dal quartiere con gli avventori del parco preoccupati per le condizioni ambientali non consone ad una Riserva Naturale e i residenti da anni vessati da fumi tossici e degrado diffuso.

Il timore è però quello che senza azioni immediate di interdizione, controllo e riappropriazione di quelle porzioni di terreno più impervie e nascoste passerà ben poco prima che vi sorgano nuovamente baracche e sversamenti illegali.