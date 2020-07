Un'arena al posto dell’ex cantiere della B1: il M5s ci mette il cappello "ma il progetto è del Municipio"

Via container, materiali abbandonati e detriti accumulati nel tempo: al lato del Parco delle Valli, nello spazio che per anni ha ospitato mezzi e uffici del cantiere per la realizzazione della metro B1, sorgeranno un parco e un’arena per eventi, spettacoli teatrali, concerti ed iniziative culturali.

Parco delle Valli: nell’ex cantiere della B1 un parco e un’arena

“Si tratta di un progetto del Municipio fortemente voluto da questa amministrazione. Nel settembre 2018 Roma Capitale - ricostruisce i passi il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo - ci aveva ceduto quell'area simile a una landa desolata lasciandoci da soli a trovare i soldi, a fare il progetto, la gara d'appalto e ora ad avviare il cantiere di una zona a soli 20 minuti di metropolitana dal centro. Un progetto di respiro che dal Municipio guarda a tutta la città”.

Il Campidoglio mette il cappello su arena Conca d’Oro

Ma è il Campidoglio a metterci il cappello, almeno sui social. “Che felicità vedere realizzarsi in città, giorno per giorno, i tanti progetti ai quali lavoriamo da 4 anni per migliorare i parchi pubblici. Quella che vedete - ha scritto in un post su Facebook il presidente della commissione Sport, Angelo Diario - è un'area che presto verrà annessa alla parte già fruibile del Parco delle Valli, dopo essere stata ‘dimenticata’ per circa un decennio dai nostri predecessori. In pochi anni, un parco che era noto soltanto per essere luogo di degrado e di insediamenti abusivi, si sta trasformando in una delle più belle aree verdi di Roma. Nel 2016 - dice il consigliere grillino - abbiamo trovato un vecchio cantiere abbandonato, nel 2021 lasceremo un bellissimo nuovo angolo di parco pubblico. Un risultato ottenuto grazie al lavoro e al contributo decisivo - riconosce Diario - di tutti i livelli amministrativi, comunale e municipale”.

Parco e arena al Valli: “M5s si intesta meriti, ma progetto è del Municipio”

Il botta e risposta sui meriti del nuovo corso dell’area ex cantiere della B1 nel Parco delle Valli è acceso. "Sul parco della Valli bugie a cinque stelle. E' solo ed esclusivamente grazie alla capacità amministrativa della presidenza Caudo di centrosinistra che si è arrivati a redarre il progetto di un parco di quattro ettari, con un'arena dove svolgere eventi di teatro, cultura e musica per i romani. Di quell'area - denuncia la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli - il Campidoglio non sapeva che farsene e infatti l'ha ceduta com'era (senza progetti e in stato di abbandono) al Municipio. Una scelta che per fortuna ha decentrato funzioni a chi e' in grado di portarle a termine. E' questo il volto della città che vogliamo, lontano da beghe, divisioni, assenza di strategie che hanno paralizzato Roma e invece capace di progettare il suo futuro, di valorizzare i beni comuni perchè tutti i cittadini ne traggano benefici. Questo - ha concluso Celli - è il buon governo che si contrappone a uno stile comunicativo predatorio e volutamente di parte della maggioranza M5S".