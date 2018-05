Parco delle Valli, apre il playground del Coni: così lo sport per tutti "difenderà" la Riserva

Taglio del nastro per l'area sport del CONI nel Parco delle Valli. Nel "pratone" di Conca d'Oro sono arrivati playground e isole polifunzionali realizzati con lo scopo di potenziare l'attività e la cultura sportiva agonistica nelle zone periferiche della città. 170mila euro i fondi investiti per installare attrezzature e percorsi nel cuore della Riserva Naturale Valle dell'Aniene.

Inaugurato il playground del CONI al Parco delle Valli

Campetto e giochi già presi d'assalto dai bambini del quartiere intenti a sperimentare il nuovo arrivo. "Un regalo che il CONI fa alla città di Roma" - ha detto la Sindaca Virginia Raggi.

"Aver inaugurato questo spazio significa aver raggiunto la fine di un percorso iniziato tempo fa insieme al CONI. Abbiamo studiato e progettato donando questo playground ai bambini: un altro pezzetto della città che torna ai cittadini. Dobbiamo trattare gli spazi comuni - ha proseguito Raggi - come trattiamo casa nostra. Invito tutti a vivere questo spazio più intensamente possibile lasciando che lo facciano anche gli altri".

A sottolineare l'importanza di portare lo sport in periferia e alla portata di tutti il Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola: "Dobbiamo essere felici di inaugurare un parco sportivo bello e importante. Un impianto dove si fa lo sport per tutti. Difendere questi spazi dipende da noi".

Un playground polifunzionale sorto in una delle "vasche" del Parco delle Valli "in una conca - ha tenuto a sottolineare Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale - che prima era poco accessibile, dove non andava nessuno e che ora, anche insieme alla pista di atletica, è un piccolo polo dello sport".

Lo sport per tutti argine al degrado

Uno spazio dedicato dunque a varie discipline sportive che in tanti sperano possa essere anche un valido presidio contro insicurezza, abbandono e incuria che divorano il Parco delle Valli.

"Il playground è importante perchè fa rivivere questo parco. Abbiamo fatto degli sgomberi, ma non sono sufficienti a garantire decoro e sicurezza. Solo un parco vissuto può esserlo. Quest'area sport è uno strumento per spronare anche l'amministrazione a creare attività nuove ed eventi che si possono fare nel Valli. Il parco va protetto" - ha detto a RomaToday l'ex minisindaca del Municipio III e ora delegata di Raggi sul territorio, Roberta Capoccioni.

Telecamere per proteggere l'area sport

Per preservare l'area sport del CONI Piazza Sempione sta pensando anche all'installazione di telecamere, valido deterrente contro atti vandalici e distruttivi.

Così a Conca d'Oro lo sport per tutti si pone come argine a bivacchi, baracche e pure elementi di degrado. Servirà costanza, impegno e rispetto pechè il playground appena inaugurato non finisca, come tante altre strutture limitrofe, nel vortice dell'abbandono.