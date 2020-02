Conca d’Oro, il parcheggio è ancora fantasma: potrebbe aprire per il decennale della B1

Sotto alla fermata Conca d’Oro, per anni capolinea della metro B1 prima dell’apertura di Jonio, un parcheggio di scambio interrato mai ultimato: 240 i posti auto rimasti fantasma.

Il parcheggio di Conca d’Oro mai aperto

Dal primo vagone a Conca d’Oro sono passati oltre sette anni, ma quel posteggio rimane chiuso: inutilizzabile per centinaia di utenti che quotidianamente usufruiscono di quel tratto di metropolitana e per quanti vorrebbero farlo eppure, vista la penuria di posti in zona, non rinunciano all’auto. Un’opera da oltre tre milioni di euro. Le risorse finanziarie sono state trovate nel 2017: 3,2 milioni di di fondi europei POR-FESR. Nello stesso periodo Roma Metropolitane, stazione appaltante, ha redatto il progetto definitivo.

Parcheggio Conca d’Oro: dal Campidoglio sì al progetto

Tasselli fondamentali insieme a quello arrivato sul finire dello scorso anno: il 31 dicembre, al termine della Conferenza dei Servizi, la Giunta capitolina ha approvato il progetto. Insieme a Conca d’Oro anche quello del parcheggio della stazione Annibaliano.

“Dopo anni, la vicenda potrebbe essere forse a un passo dalla conclusione” – hanno commentato dal Municipio III dove è intervenuto il presidente della commissione mobilità capitolina, Enrico Stefàno. A mancare il bando di gara per il completamento dell’opera.

Conca d’Oro attende il parcheggio: “Forse nel 2022”

Così il parcheggio di Conca d’Oro potrebbe vedere la luce, presto ma non prestissimo: forse a dieci anni dall’apertura della stazione metro. “In questi anni abbiamo recuperato i fondi e abbiamo portato avanti le fasi di progettazione propedeutiche al completamento del parcheggio” – ha detto a margine della commissione in Municipio III Stefàno, ricordando l’approvazione della delibera di Giunta capitolina.

“Il prossimo step sarà la pubblicazione del bando di gara con la modalità dell’appalto integrato quindi una modalità che grazie allo ‘sblocca cantieri’ dovrebbe velocizzare i tempi della burocrazia individuando un soggetto che si occuperà sia della redazione del progetto esecutivo che della realizzazione stessa del parcheggio. I tempi – ha detto il consigliere grillino - non sono brevissimi: parliamo di un paio di anni per il completamento finale. E’ stato importante comunque aver ripreso questo iter e averlo portato in fase di avanzamento con delle certezze: fondi e progetto approvato”.

I dubbi del Municipio III: quale stazione appaltante?

Lo riconosce anche il Roma Montesacro che però al Comune chiede di fare chiarezza su chi farà da stazione appaltante ora che Roma Metropolitane è in liquidazione. “Il parcheggio di Conca d’Oro si può fare, ma occorre la volontà. Chiediamo a Roma Capitale di sciogliere il dubbio e di intervenire al più presto. Oggi – ha detto l’assessore alla Mobilità del III Municipio, Stefano Sampaolo – abbiamo appreso che la stazione appaltante potrebbe essere Roma Servizi per la Mobilità”.

Circa 400 i giorni di cantiere che serviranno per il completamento del parcheggio di Conca d’Oro. “I tempi certi però – ha sottolineato Sampaolo – si conosceranno solo alla firma del contratto. Al Campidoglio chiediamo di sciogliere i nodi rimasti e di vigilare affinchè non ci siano periodi morti: è un’opera fondamentale e la città non può attendere ancora molto”.