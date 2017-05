Nuovo Salario, erbacce e sporcizia: "Via Comano tra pericolo e abbandono"

Rami caduti e mai rimossi, erba talmente alta da nascondere panchine e cestini, vegetazione selvaggia e incolta che quasi non permette di raggiungere sedute e installazioni ludiche. Così si presenta il piccolo giardinetto di via Comano, al Nuovo Salario. Uno spicchio di verde, ad oggi una vera e propria giungla, utile ad un quartiere popolato e a quella schiera di palazzine che vi sorge proprio di fronte.

Uno stato inaccettabile per i residenti che chiedono così un intervento di manutenzione. "Vorrei segnalare lo stato di pericolo e abbandono del piccolo spazio di via Comano dove erbacce, alberi che cadono e sporcizia la fa da padrone, i cassonetti non vengono svuotati da mesi ed il tutto accanto ad aree per bambini" - scrive una lettrice.

"Roma è davvero ridotta male, con tutte le imposte che si pagano - conclude la residente del Nuovo Salario - non è possibile vedere ridotte le aree comuni così, non fruibili e pericolose".

Il giardino di via Comano dunque da aggiungere all'agenda degli interventi: chissà se anche li arriveranno volontari "con l'elemetto", magliette gialle o provvederà prima il Servizio Giardini.