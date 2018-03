Neve e potature devastano i giardini: "Kabul" nel cuore del Valli

Tronchi tagliati e non rimossi, nastri a transennare i rami caduti sotto il peso della neve, chiome a coprire panchine e muretti: così si presentano i giardini di Val Padana all'indomani della nevicata che proprio sulle alberature del quartiere Valli ha scatenato tutta la sua furia.

Poco distante da li, lunedì scorso, un grosso albero è crollato a terra frenando la sua corsa sulle auto lasciate in sosta: vetture schiacciate e danneggiate dai rami. Tronco, dalle radici totalmente sollevate dal terreno, rimasto in bilico in mezzo alla strada per ore.

Una scena apocalittica proprio come quella ancora oggi sotto gli occhi dei residenti: i giardini di Val Padana, così ridotti e abbandonati, sembrano uno scenario di guerra. Rami ovunque, panchine sepolte e plance elettorali abbattute e accartocciate dal tonfo dei legni.

A denunciare la situazione il Comitato Amici del Parco delle Valli: "Dal panorama sembra di essere a Kabul. L'unica, piccola soddisfazione, i danni alle plance elettorali. Finalmente chi chiedeva più illuminazione per i giardini è stato accontentato" - ha commentato in modo amaro il presidente Silvano Podda.

Ma non solo quei giardini da sempre dimenticati. I lasciti di neve e potature d'emergenza sono ben visibili in quella parte del quartiere: rami in terra ancora transennati, alberi di cui sono rimasti solo ceppi e tronchi accatastati nello spartitraffico centrale. In sostanza alberature sparite: al loro posto solo disordinati cumuli di frasche.

"Niente più alberi a viale Val Padana. Nessuna cura ne potatura per anni ha creato ciò che dopo la nevicata è accaduto" - ha scritto sui social una residente.

Una tematica, quella delle alberature a rischio, cara anche al Comitato di Quartiere Le valli Conca d'Oro che, proprio nei prossimi giorni, testimone di crolli e tragedie sfiorate, incontrerà alcuni funzionari comunali "per concertare insieme un percorso volto alla sistemazione, ove possibile, delle alberature" del quadrante.

Maggior sicurezza e zero rischi quanto chiedono gli abitanti, senza però dover rinunciare al verde verticale fregio irrinunciabile per tutti.