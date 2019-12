Il Natale di Sacco Pastore tra luci e acrobazie: nel “bosco” ecco il Christmas Circus

Il Natale è magico e circense nel quartiere Sacco Pastore, in Municipio III. Dopo lo strepitoso viaggio nel villaggio degli elfi nel 2017 e quello dello scorso anno nel mondo di ghiaccio tra addobbi e animali polari, l’Espero si immerge nel Christmas Circus.

Il Natale di Sacco Pastore

Grazie ai volontari di “Operazione fai da te”, il gruppo che si occupa di buona parte del decoro del parco di via Val Trompia, l’area lungo la pista ciclopedonale dell’Aniene si è trasformata in un affascinante percorso tra luci, giochi e acrobazie. Mini ruote panoramiche, giostrine, addobbi, mongolfiere colorate e attrazioni per bambini. Un cammino tra colori, disegni e installazioni fai da te.

Nel quartiere Espero il Christmas Circus

“Un mondo effimero, spettacolo e luci, acrobazie e divertimento, ma sotto il tendone tra la paglia c’è posto anche e sempre per la Natività tutta realizzata in fieno” – spiegano i volontari di Operazione fai da te, impegnati anche quest’anno a scacciare il grigiore e regalare al quartiere un angolo di colore e magia.

I volontari allestiscono il villaggi di Natale

“Oltre a mantenere il punto pulito e vivibile – dice Emanuela Fiorenza – vogliamo riaccendere il senso di comunità che, mai come in questo periodo, scalda il cuore”.

Così a Sacco Pastore è tempo di circo, tutto dedicato al Natale.Un villaggio allestito dai volontari per rendere più affascinante quel percorso all’interno del quartiere, perché la riappropriazione degli spazi allontani incuria e vuoto, avvicinando i più piccoli e loro famiglie ad un luogo di aggregazione spesso ignorato.