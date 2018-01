Capodanno con la scacciacani: a Montesacro rinvenute cartucce in strada

Mezzanotte di fuoco a Montesacro dove, nonostante l'ordinanza antibotti firmata alla vigilia del 31 dalla Sindaca Raggi, non sono mancati petardi e fuochi artificiali: esplosioni che si sono mischiate con lo spettacolo dei bengala, delle fontane e delle girandole che allo scoccare del nuovo anno hanno illuminato i quartieri del Municipio III.

A Montesacro mezzanotte con la scacciacani

Ma c'è chi ha voluto esagerare. In via Val Trompia, all'angolo con via Valdinievole, sono state rinvenute circa una trentina di cartucce a salve, di quelle usate con le cosiddette scacciacani.

Munizioni prive di ogiva che, al momento dell’esplosione emettono un boato rumoroso ma innocuo. Non per tutti. Le scacciacani, pacificamente liberalizzate dalla legge a meno di utilizzi impropri e criminosi, non sono lesive dell'incolumità altrui, ma per gli animali sono un vero e proprio colpo al cuore. Altro che petardi.

L'ordinanza antibotti della Sindaca

"Abbiamo il compito tutelare la salute dei cittadini romani e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Evitare di festeggiare con botti ed esplosioni aiuta a prevenire sia incidenti alle persone, a volte anche gravi, e danni alle cose, sia il forte rumore che spaventa a morte gli animali, sia domestici che selvatici" - aveva detto la Sindaca Raggi presentando l'ordinanza.

Divieti flop: Capodanno tra petardi e spari a salve

Un provvedimento flop un po' ovunque. Così a Montesacro, con i colpi a salve non espressamente inseriti nel divieto del Campidoglio, la mezzanotte è stata salutata con una serie di spari. Lecito ma spaventoso: non proprio un inizio d'anno all'insegna di civiltà e rispetto.